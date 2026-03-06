Meski Capek, Dokter Kamelia Tidak Menyesal Dampingi Ammar Zoni

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengakui dirinya sempat capek mendampingi kekasihnya, Ammar Zoni menjalani proses hukum.

Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

"Ya capek lah, seumur hidup pengalaman pertama kali," kata Dokter Kamelia.

Meski demikian, Dokter Kamelia tidak pernah menyesal mendampingi Ammar Zoni yang kembali terjerat kasus narkoba.

Menurutnya, ini bukan hanya sebatas soal asmara, tetapi rasa kemanusiaan untuk menolong seseorang.

"Enggak (menyesal), bukan masalah hati lagi, tetapi moral dan kemanusiaan. Aku benar-benar tahu kejadiannya, jadi aku harus meluruskan ini," jelas perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu.

Dokter Kamelia memastikan bakal terus berusaha mendampingi Ammar Zoni hingga proses sidang selesai.

Dia belum mau memikirkan terlalu jauh soal kemungkinan melangkah ke jenjang pernikahan dengan Ammar Zoni.