Meski Kurs Rupiah Babak Belur, Purbaya: Ekonomi Domestik Kuat

Jumat, 24 April 2026 – 19:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang memburuk.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (24/4).

Purbaya mengaku justru perekonomian domestik masih relatif kuat dibandingkan negara lain di kawasan.

"Tapi untuk saya sih ini (pelemahan rupiah) bukan tanda pemburukan atau dipicu oleh memburuknya ekonomi domestik. Dibanding negara lain, kita masih kuat. Bahkan dibanding Malaysia, Thailand dan lain-lain masih kuat,” ujarnya

Menkeu menjelaskan dinamika pelemahan rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor global serta ekspektasi pasar.

Kementerian Keuangan akan terus berupaya meredam gangguan atau “noise” yang memicu persepsi negatif terhadap ekonomi Indonesia.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menutup potensi kebocoran dalam sistem perpajakan serta memastikan kebijakan berjalan lebih efektif.

Kemudian, sejumlah isu yang sempat menimbulkan polemik, termasuk kebijakan pajak tertentu, juga telah dirapikan guna mengurangi ketidakpastian di pasar.