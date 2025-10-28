Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Meski Menang Lawan Persis, Persib Akan Kirim Surat Protes Soal Ini

Selasa, 28 Oktober 2025 – 01:01 WIB
Meski Menang Lawan Persis, Persib Akan Kirim Surat Protes Soal Ini - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak seusai pertandingan melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menang atas Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam.

Meski menang 2-0, pihak Persib mengungkap kekecewaan terhadap performa wasit.

Persib bahkan berencana mengajukan surat protes kepada operator I-League atas kinerja wasit Rio Permana Putra.

Baca Juga:

Beberapa keputusan yang diambil Rio dinilai asal-asal dan merugikan tim Persib.

Pertama, wasit Rio memberikan kartu merah kepada pencetak gol pertama Persib, Luciano ‘Lucho’ Guaycochea, melalui pengecekan Video Assistant Referee (VAR) karena melakukan pelanggaran berat pada pemain Persis, Kodai Tanaka.

Tuan rumah akhirnya harus bermain dengan 10 menit sejak menit ke-27.

Baca Juga:

Kedua, wasit menganulir gol kedua Persib yang dicetak Ramon Tanque menit 45, tanpa review melalui VAR. Rio menilai gol tersebut tidak sah karena Ramon lebih dahulu terkena handsball.

Wasit Rio juga hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Persis Kodai Tanaka, ketika melakukan pelanggaran berat pada Federico Barba.

Pelatih Persib Bojan Hodak bakal melayangkan surat protes kepada I-League atas kinerja wasit yang memimpin pertandingan lawan Persis Solo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Persib Bandung vs Persis Solo  Liga Indonesia  Liga 1  BRI Super League 2025/2026 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp