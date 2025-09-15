Close Banner Apps JPNN.com
Olahraga - Sepak Bola

Meski MU Kalah Lagi, Ruben Amorim Tidak Akan Ubah Filosopi Permainan

Senin, 15 September 2025 – 08:20 WIB
Ruben Amorim. ANTARA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United kembali menelan kekalahan di Liga Inggris musim ini.

Terbaru, MU dihajar 0-3 oleh Manchester City di Etihad Stadium, Minggu (14/9) malam WIB.

Kekalahan dari rival sekota ini memperpanjang tren negatif skuad asuhan Ruben Amorim.

Meski timnya kembali menelan kekalahan, Ruben Amorim menyatakan tidak akan mengubah filosofi permainannya.

Meski mendapat kritik keras dari berbagai pihak, Amorim tetap yakin dengan pendekatannya.

"Ketika saya ingin mengubah filosofi saya, saya akan berubah. Jika tidak, Anda harus mengubah orangnya," kata Amorim, dikutip dari Metro.

“Kami akan membicarakannya setiap laga saat kalah. Saya tidak percaya pada itu, pada sistem, atau apa pun. Saya percaya pada cara saya dan akan bermain dengan cara saya sampai saya ingin berubah," lanjutnya.

Sejak menukangi MU, Amorim hanya mampu meraih delapan kemenangan, tujuh imbang, dan 16 kekalahan dari 31 pertandingan Liga Inggris.

MU dihajar 0-3 oleh Manchester City di Etihad Stadium pada lanjutan Liga Inggris. Ruben Amorim tidak akan mengubah filosopi permainan meski timnya kalah lagi.

