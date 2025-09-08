Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Meski Sudah Mengajukan Gugatan Cerai, Meiza Aulia Masih Serumah dengan Eza Gionino

Senin, 08 September 2025 – 13:55 WIB
Eza Gionino. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Eza Gionino dan istrinya ternyata masih tinggal satu atap, meski Meiza Aulia telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) Cibinong.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Meiza Aulia, Rendi Rumapea.

"Saat ini masih tinggal satu rumah," ujar Rendi Rumapea di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (7/9).

Dia lantas mengungkapkan alasan kliennya masih tinggal serumah dengan Eza Gionino. Salah satunya adalah anak-anak mereka.

"Alasannya memang betul salah satu adalah anak dan kemudian juga kan anak masih sekolah dan yang lain-lain gitu. Sambil proses berjalan, sambil masih satu rumah," tutur Rendi.

Sementara itu, gugatan cerai Meiza Aulia terhadap Eza Gionino dimasukkan ke pengadilan agama pada 29 Agustus 2025.

Lalu, apa alasan Meiza Aulia menggugat cerai Eza Gionino setelah 7 tahun membangun bahtera rumah tangga?

"Pada intinya, dari 7 tahun pernikahan, 2018 sampai 2025, ini bentuk akumulasi dari hubungan rumah tangga klien kami. Up and down, sampai akhirnya dari sisi klien kami, tahun ini adalah tahun yang tepat untuk melayangkan gugatan cerai," ucap Rendi.

TAGS   Eza Gionino  Meiza Aulia Coritha  Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha  meiza aulia gugat cerai Eza Gionino 
