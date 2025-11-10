Meski Targetkan Menikah di Usia 25 Tahun, Yoriko Angeline: Tetapi Enggak Harus...

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Yoriko Angeline mengakui bahwa dirinya saat ini telah memiliki pasangan.

Meski begitu, perempuan 23 tahun itu tak terburu-buru untuk menikah.

"Ada, tetapi kayak ya sudah nyantai saja karena masih muda juga, terus enggak ada rush in anything," ujar Yoriko Angeline di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Ditanyai soal target menikah, dia menuturkan bahwa usia 25 tahun merupakan waktu yang pas untuk mulai berumah tangga.

Walaupun demikian, Yoriko mengatakan, tak mengharuskan dirinya untuk menikah di usia 25 tahun.

"Aku penginnya sih, 25 begitu kali ya. 25 kayaknya usia yang standar. Aku sekarang usianya 23 tahun, masih ada waktu lah begitu. Tetapi enggak harus kayak 25 tek begitu, enggak," tuturnya.

"Tetapi, ya kalau bisa 25 sampai 27 lah begitu kayaknya masih oke," sambungnya.

Dia menyebut bahwa orang tuanya juga tak menekannya untuk buru-buru menikah.