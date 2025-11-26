Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Mesra di Pantai, Olla Ramlan Dikabarkan Pacaran dengan Aktor Muda Ini

Rabu, 26 November 2025 – 11:11 WIB
Mesra di Pantai, Olla Ramlan Dikabarkan Pacaran dengan Aktor Muda Ini - JPNN.COM
Olla Ramlan dan Tristan Molina. Foto: Instagram/ollaramlan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Olla Ramlan dikabarkan sudah memiliki kekasih atau pacar baru.

Dia digosipkan menjalin hubungan asmara dengan aktor muda, Tristan Molina.

Kabar tersebut beredar setelah Olla Ramlan mengunggah momen kebersamaan melalui akun miliknya di Instagram.

Baca Juga:

Salah satu foto yang diunggah yakni ketika keduanya merayakan ulang tahun di Gili Meno, Nusa Tenggara Barat.

Selain makan malam bersama, Olla Ramlan dan Tristan Molina tampak berdiri mesra di pantai.

"Birthday dinner," tulis Olla Ramlan.

Baca Juga:

Selain itu, perempuan berusia 45 tahun tersebut juga memperlihatkan video tengah berenang di laut besama Tristan Molina.

Lagi-lagi Olla Ramlan terlihat mesra dengan aktor berusia 20 tahun tersebut.

Aktris Olla Ramlan dikabarkan sudah memiliki kekasih atau pacar baru. Dia digosipkan menjalin hubungan asmara dengan aktor muda...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Olla Ramlan  Pacar Olla Ramlan  Tristan Molina  Olla Ramlan dan Tristan Molina 
BERITA OLLA RAMLAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp