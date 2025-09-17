Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Messe Frankfurt Menggandeng GIAMM Menggelar Automechanika Jakarta Tahun Depan

Rabu, 17 September 2025 – 16:52 WIB
Kerja sama Messe Frankfurt dengan GIAMM untuk Automechanika Jakarta. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Messe Frankfurt bersama Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM) akan menggelar pameran otomotif Automechanika Jakarta di Indonesia.

Pameran komponen kendaraan akan diselenggarakan pada 24 hingga 27 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK),

Automechanika Jakarta diharapkan mampu mendukung kemajuan indutri otomotif tanah air.

Indonesia menjadi tuan rumah, karena pasar otomotif dinilai tengah mengalami perkembangan yang signifikan.

Apalagi Indonesia menjadi pasar otomotif terbesar di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Anggota Dewan Manajemen Messe Frankfurt Group, Stephan Buurma mengatakan Indonesia memiliki pasar yang potensial bagi kemajuan industri otomotif.

Oleh karena itu, melalui pameran ini, mereka akan menstimulasi industri otomotif agar semakin berkembang.

“Automechanika Jakarta merupakan acara penting dalam portofolio mobilitas dan logistik perusahaan. Dengannya Indonesia yang memiliki potensi kuat dalam rantai pasok otomotif akan semakin berkembang,” kata Stephan Buurma, saat temu media di Jakarta, Rabu (17/9).

