Messenger Desktop Akan Ditutup, Pengguna Diminta Pindah Sebelum 15 Desember

jpnn.com, JAKARTA - Ada kabar baru dari dapur Meta — perusahaan induk Facebook — yang siap menutup satu bab penting dalam perjalanan aplikasinya.

Setelah hampir satu dekade menemani pengguna di layar komputer, aplikasi Messenger versi desktop untuk Windows dan Mac akan dihentikan mulai 15 Desember 2025.

Mulai tanggal itu, pengguna yang biasa membuka Messenger lewat aplikasi tidak akan lagi bisa masuk.

Alih-alih, mereka akan diarahkan langsung ke situs Facebook.com untuk melanjutkan percakapan.

“Pengguna akan menerima notifikasi penghentian di dalam aplikasi, dan setelah 60 hari, akses ke Messenger desktop akan diblokir sepenuhnya,” tulis keterangan resmi Meta.

Dengan kata lain, para pengguna punya waktu dua bulan untuk bersiap-siap pindah haluan.

Meta, bahkan menyarankan agar aplikasi lama dihapus setelah tanggal tersebut karena tak lagi bisa digunakan.

Langkah itu bukan datang tiba-tiba. Sinyal penutupan sudah tercium sejak tahun lalu, tak lama setelah Meta merilis Messenger versi Progressive Web App (PWA) pada September 2024.