Messi Sudah Punya Firasat, Argentina Akan Tampil di Final Sebelum Piala Dunia 2026 Dimulai

jpnn.com, JAKARTA - Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengungkapkan sebuah pengakuan mengejutkan seusai membawa negaranya memastikan tempat di babak final Piala Dunia 2026.

Sang megabintang ternyata sudah memiliki keyakinan penuh bahwa skuad Albiceleste mampu menembus partai puncak bahkan sebelum turnamen akbar empat tahunan tersebut resmi dimulai.

Keyakinan itu kini terbukti. Argentina sukses mengamankan tiket final setelah bangkit menyingkirkan Inggris di semifinal.

Messi kembali tampil sebagai pembeda dengan menyumbang dua assist yang menjadi kunci kemenangan Tim Tango.

Dalam wawancara bersama TyC Sports yang dikutip World Soccer Talk, Messi mengatakan kepercayaan terhadap kualitas tim sudah tertanam sejak awal.

Ia menilai, skuad Argentina memiliki kemampuan untuk melangkah sejauh mungkin di turnamen ini.

"Sejujurnya, sebelum Piala Dunia dimulai, saya sudah percaya kepada tim ini. Saya yakin kami bisa berada di empat besar dan berjuang sampai akhir. Saya tahu, dan kami semua tahu, apa yang mampu kami lakukan," kata Messi.

Ia juga memuji semangat juang rekan-rekannya saat menghadapi Inggris.