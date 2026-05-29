JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Meta Akhirnya Merilis Facebook, Instagram, dan WhatsApp Berbayar

Jumat, 29 Mei 2026 – 05:38 WIB
Meta merilis Facebook, Instagram, dan Whatsapp berlangganan. (Reuters: Dado Ruvic)

jpnn.com, JAKARTA - Meta akhirnya membawa model langganan berbayar ke tiga aplikasi utamanya sekaligus, yakni Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Setelah beberapa bulan diuji coba terbatas, fitur premium bertajuk “Plus” kini mulai diperkenalkan.

Langkah itu menandai babak baru bisnis Meta di tengah persaingan platform digital yang makin ketat.

Selama ini layanan Facebook, Instagram, dan WhatsApp dikenal gratis, tetapi kini pengguna bisa membayar biaya bulanan demi fitur tambahan yang eksklusif.

Di Instagram Plus dan Facebook Plus, Meta mematok tarif USD 3,99 atau sekitar Rp 71 ribu per bulan.

Sementara itu, WhatsApp Plus dibanderol USD 2,99 atau sekitar Rp 53 ribu per bulan.

Meta tampaknya membedakan fokus fitur di tiap aplikasi.

Instagram Plus dan Facebook Plus lebih diarahkan untuk kebutuhan ekspresi sosial dan personal branding, sedangkan WhatsApp Plus menonjolkan sisi personalisasi percakapan.

