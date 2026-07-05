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JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Meta Meluncurkan Pocket, Aplikasi AI untuk Bikin Gim dan Lainnya

Minggu, 05 Juli 2026 – 11:20 WIB
Meta Meluncurkan Pocket, Aplikasi AI untuk Bikin Gim dan Lainnya - JPNN.COM
Meta merilis Pocket. (Reuters: Dado Ruvic)

jpnn.com, JAKARTA - Meta memperluas ekosistem kecerdasan artifisial (AI) dengan menghadirkan aplikasi baru bernama Pocket.

Aplikasi itu memungkinkan pengguna membuat aplikasi interaktif hingga gim sederhana, hanya dengan memanfaatkan prompt berbasis AI.

Kehadiran Pocket pertama kali terendus setelah pengamat aplikasi Alessandro Paluzzi, menemukan halaman aplikasi tersebut di Google Play dan membagikannya melalui platform X.

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Meski begitu, data Appfigures menunjukkan Pocket sebenarnya sudah tersedia di App Store dan Google Play sejak 29 Juni 2026.

Pocket diposisikan sebagai platform kreatif untuk membuat sekaligus membagikan gizmo, yakni pengalaman interaktif yang dirancang oleh pengguna.

Di dalamnya juga tersedia feed yang memungkinkan pengguna menjelajahi, dan mencoba berbagai kreasi dari komunitas.

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Menariknya, Meta hingga kini belum mengumumkan Pocket secara resmi.

Hal itu memunculkan dugaan bahwa aplikasi tersebut masih berada dalam tahap uji coba terbatas.

Meta memperluas ekosistem kecerdasan artifisial (AI) dengan menghadirkan aplikasi baru bernama Pocket.

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TAGS   Meta  pocket  Aplikasi AI  aplikasi pembuat gim  kecerdasan artifisial 
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