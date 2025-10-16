Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

Meta Membatasi Remaja di Instagram: Tak Bisa Lihat OnlyFans atau Toko Minuman Keras

Kamis, 16 Oktober 2025 – 07:05 WIB
Meta Membatasi Remaja di Instagram: Tak Bisa Lihat OnlyFans atau Toko Minuman Keras - JPNN.COM
Ilustrasi pengguna remaja di instagram. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Instagram sepertinya benar-benar ingin membuat dunia maya remaja jadi tempat yang lebih “aman.”

Platform milik Meta itu kini sedang menguji sistem baru yang akan membatasi apa saja yang bisa dilihat oleh pengguna di bawah 18 tahun—layaknya label “PG-13” di film.

Artinya, akun-akun remaja nantinya hanya akan menampilkan konten yang sesuai usia.

Baca Juga:

Segala hal berbau ketelanjangan, pose sugestif, atau konten bernada seksual akan otomatis disaring.

Begitu juga dengan rekomendasi yang mengandung bahasa kasar atau aksi berisiko.

“Seperti menonton film PG-13, kadang ada sedikit bahasa kasar atau adegan sugestif, tetapi kami berusaha menjaga agar itu seminimal mungkin,” tulis Instagram dalam pengumuman resminya.

Baca Juga:

Langkah tersebut bukan hal baru. Tahun lalu, Instagram sudah lebih dahulu memasukkan seluruh pengguna di bawah 18 tahun ke kategori akun remaja—yang otomatis bersifat privat, memblokir pesan dari orang asing, dan mematikan notifikasi dari pukul 22.00 hingga 07.00.

Namun kini, aturannya jauh lebih ketat. Akun yang sering mengunggah konten 18+ bisa langsung diblokir.

menguji sistem baru yang akan membatasi apa saja yang bisa dilihat oleh pengguna di bawah 18 tahun, seperti akun dewasa OnlyFans atau toko minuman keras

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Instagram  Onlyfans  Toko minuman keras  Meta  akun dewasa di Instagram 
BERITA INSTAGRAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp