Meta Mengembangkan AI Generatif Baru Avocado Sebagai Pengganti Llama

Sabtu, 27 Desember 2025 – 20:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Meta tampaknya bersiap membuka babak baru dalam persaingan kecerdasan buatan (AI) global.

Perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu dilaporkan tengah mengembangkan model AI generatif anyar dengan nama sandi Avocado.

Itu digadang-gadang akan menggantikan peran Llama—model AI open source andalan Meta selama ini.

Berbeda dengan Llama yang dilepas ke publik dan banyak dimanfaatkan komunitas pengembang, Avocado disebut akan bersifat eksklusif untuk internal Meta.

Model tidak akan dirilis secara open source, menandai perubahan strategi besar Meta dalam mengelola teknologi AI mereka.

Langkah tersebut mengindikasikan Meta ingin mengamankan keunggulan kompetitif, terutama di tengah persaingan ketat dengan OpenAI dan Google.

Tak hanya fokus pada teks, Meta juga dikabarkan tengah menyiapkan model AI generatif untuk pembuatan gambar dan video.

Model multimodal dijadwalkan meluncur pada paruh pertama hingga pertengahan 2026, dengan kemampuan yang diklaim setara dengan teknologi milik para rival terbesarnya.