Meta Menguji Coba Fitur Baru Sistem Cek Fakta di Community Notes

jpnn.com, JAKARTA - Meta menguji coba sejumlah fitur baru pada sistem cek fakta berbasis komunitas Community Notes, yang diluncurkan di Amerika Serikat awal tahun ini.

Kini pengguna akan menerima notifikasi ketika mereka berinteraksi dengan unggahan di Facebook, Instagram, atau Threads yang mendapat Community Note atau Catatan Komunitas.

Selain itu, pengguna bisa mengajukan permintaan catatan atau menilai catatan jika dinilai membantu.

Meta menyampaikan bahwa fitur-fitur tersebut masih dalam tahap uji coba.

Chief Information Security Officer (CISO) Meta Guy Rosen mengatakan bahwa sejak Community Notes diluncurkan, lebih dari 70.000 kontributor telah menulis 15.000 catatan dan hanya 6 persen di antaranya yang dipublikasikan.

Bagi pasar sebesar Amerika Serikat yang memiliki ratusan juta pengguna lintas platform, angka tersebut dinilai relatif kecil.

Sistem Community Notes milik Meta meniru konsep yang pertama kali diperkenalkan tahun 2021 oleh Twitter, yang sekarang dinamai X.

Sistem yang diterapkan X sebelumnya menuai kritik dari para peneliti, karena dianggap gagal menandai misinformasi secara tepat waktu dan dalam skala besar.