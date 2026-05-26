Meta Merilis Aplikasi Mandiri Untuk Grup Facebook Bernama Forum

Selasa, 26 Mei 2026 – 18:57 WIB
Meta merilis Facebook Forum. (Reuters: Dado Ruvic)

jpnn.com - Meta kembali mencoba memperluas ekosistem aplikasinya. Kali ini, mereka merilis aplikasi mandiri untuk grup Facebook bernama “Forum”.

Aplikasi anyar tersebut disebut-sebut memiliki konsep serupa dengan Reddit, karena difokuskan sebagai ruang diskusi yang lebih mendalam antarpengguna.

Laporan TechCrunch menyebut aplikasi itu pertama kali ditemukan oleh konsultan media sosial Matt Navarra.

Forum dapat digunakan dengan login menggunakan akun Facebook.

Setelah masuk, pengguna bisa langsung mengakses grup yang diikuti, melihat aktivitas komunitas, hingga membuat unggahan menggunakan nama panggilan.

Meta menyebut aplikasi itu dirancang untuk menghadirkan percakapan yang lebih autentik di dalam komunitas.

Lewat Forum, pengguna diklaim dapat melihat “apa yang benar-benar dibicarakan orang”, bukan sekadar topik yang sedang viral.

Menariknya, aplikasi tersebut juga dibekali tab Ask berbasis AI.

