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Meta Nonaktifkan Fitur Muse Image di Instagram, Ada Apa?

Senin, 13 Juli 2026 – 00:26 WIB
Meta Nonaktifkan Fitur Muse Image di Instagram, Ada Apa? - JPNN.COM
Meta dilaporkan telah membekukan fitur Muse Image di salah satu platformnya, yakni Instagram. Ilustrasi. Foto: Meta/deadline.com

jpnn.com, JAKARTA - Meta dilaporkan telah membekukan fitur Muse Image di salah satu platformnya, yakni Instagram.

Penghentian fitur itu dilakukan buntut kontroversial karena model kecerdasan artifisial tersebut berpotensi menghasilkan deepfake AI khususnya di platform berbagi video dan foto itu.

Meta menyebut Muse Image juga hadir di Instagram dan siapa pun bisa menandai akun yang bersifat publik dan AI itu otomatis menghasilkan konten kecerdasan buatan berdasarkan konten di akun Instagram tersebut.

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Mengutip Engadget, Jumat (10/7) waktu setempat, fitur tersebut tidak perlu meminta izin pemilik akun untuk membuat konten gambar AI dan otomatis membuatnya sendiri.

Kemampuan tersebut dinilai kontroversial dan berbahaya karena dapat menciptakan penyalahgunaan identitas.

Dalam peluncuran Muse Image, Meta menuliskan pengguna bahkan dapat memanggil pemilik akun lain untuk menggunakan Muse Image jika "Pengguna ingin mendesain undangan acara khusus, membuat konsep kreatif kolaboratif, atau menghasilkan grafik yang dipersonalisasi."

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Sebagai respons dari banyaknya kritikan yang diterima, Meta dalam pengumuman pembaruan Muse Image mengakui bahwa fitur itu tidak tepat sasaran dan telah menghapusnya.

"Awal pekan ini, kami mengumumkan bahwa salah satu cara bagi orang untuk membuat gambar di Meta AI adalah dengan menyebutkan akun Instagram publik yang ingin mereka rujuk," tulis perusahaan tersebut.

Meta dilaporkan telah membekukan fitur Muse Image di salah satu platformnya, yakni Instagram.

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TAGS   Meta  Muse Image  Instagram  Kecerdasan buatan 
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