Meta Siapkan 2 Kecerdasan Buatan Terbaru, Dirilis Tahun Depan

jpnn.com - Meta tengah menggarap sejumlah model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk gambar dan video yang akan dirilis pada paruh pertama 2026.

Pengembangan itu dilakukan di bawah laboratorium superintelligence Meta yang dipimpin langsung oleh salah satu pendiri Scale AI,Alexandr Wang.

Meta menyiapkan model gambar dan video dengan nama kode “Mango”, serta model berbasis teks yang dikenal secara internal sebagai “Avocado”.

Melansir Tech Crunch, Jumat (19/12), kehadiran dua teknologi itu terungkap dalam sesi tanya jawab internal perusahaan.

Chief Product Officer Meta Chris Cox, memaparkan peta jalan pengembangan AI terbaru perusahaan.

Wang menyampaikan bahwa Meta menargetkan model berbasis teks yang tengah dikembangkan dapat memiliki kemampuan coding yang lebih baik.

Selain itu, Meta juga mengeksplorasi pengembangan model baru yang mampu memahami informasi visual serta melakukan penalaran, perencanaan, dan tindakan tanpa harus dilatih untuk setiap kemungkinan secara spesifik.

Langkah itu diambil di tengah persaingan ketat industri AI. Meta dinilai mulai tertinggal dari para pesaingnya seperti OpenAI, Anthropic, dan Google.