Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Meutya Hafid Kerahkan Sivitas Komdigi se-Indonesia untuk Korve Nasional

Sabtu, 14 Februari 2026 – 03:43 WIB
Meutya Hafid Kerahkan Sivitas Komdigi se-Indonesia untuk Korve Nasional - JPNN.COM
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak seluruh anak buahnya menjadikan budaya bersih sebagai fondasi disiplin aparatur melalui pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Foto dok Kemkomdigi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak seluruh anak buahnya menjadikan budaya bersih sebagai fondasi disiplin aparatur melalui pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kegiatan ini diikuti Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, serta seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian dan lembaga membangun lingkungan kerja yang tertib, sehat, dan aman sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang profesional.

Baca Juga:

Menurut Meutya, kebersihan bukan sekadar urusan teknis, melainkan cerminan tanggung jawab dan integritas aparatur negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Sesuai arahan Pak Presiden, kami bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui Gerakan Indonesia ASRI,” kata Meutya di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komdigi, Jumat (13/2).

Meutya menegaskan kebersihan kantor tidak boleh bergantung pada petugas kebersihan. Setiap pegawai harus membersihkan ruang kerjanya sendiri. 

Baca Juga:

Oleh karena itu dia mengajak seluruh pejabat dan pegawai membangun kebiasaan korve rutin agar budaya bersih menjadi bagian dari etos kerja.

“Kami sebarkan kegiatan ASRI sampai ke ruang kerja. Kami tidak hanya mengandalkan OB. Kebiasaan ini harus kami lakukan terus,” tuturnya.

Menurut Meutya, kebersihan bukan sekadar urusan teknis, melainkan cerminan tanggung jawab & integritas aparatur negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kemkomdigi  Kementerian Komdigi  Menkomdigi Meutya Hafid  korve 
BERITA KEMKOMDIGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp