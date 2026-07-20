Mewakili Partai Ummat, Heikal Safar Sowan ke Kantor Dasco

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Ummat periode 2025-2030, Heikal Safar didampingi istrinya Nofalia Heikal Safar dan Sekjen Taufik Hidayat mulai bersafari politik untuk memanaskan mesin partai menuju Pemilu 2029.

Sebagai langkah awal, Heikal melakukan kunjungan kerja bersilaturahmi menemui Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan Pimpinan DPR di Kantornya Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, pada pekan ini (19/7).

Pada kesempatan tersebut, Heikal menyampaikan Partai Ummat akan selalu mendukung semua program pemerintah yang memang dimaksudkan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

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"Partai Ummat ingin agar rakyat Indonesia berdaulat penuh dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kemakmuran sumber daya alam kita. Oleh sebab itu, langkah apapun yang dilakukan pemerintah saat ini untuk menyejahterakan rakyat akan selalu kami dukung" ujar Heikal di kantor Dasco di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Menurut Heikal, pesan yang sama sebelumnya telah disampaikan dalam Milad dan Munas Partai Ummat pada awal Mei 2026 lalu oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat Prof. Dr. H. M. Amien Rais.

Amien mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus terus melakukan kerja nyata untuk rakyat karena kekayaan alam Indonesia yang begitu berlimpah yang selama ini masih banyak terjadi kebocoran maupun eksploitasi masif oleh pihak oligarki. Akibatnya, rakyat masih banyak yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan.

"Kami di Partai Ummat selalu memimpikan negara kita menjadi negara kayaraya, adil, makmur dan sentosa atas ridho Allah SWT, " imbuh Heikal.

Selain itu, Heikal dan Dasco juga membahas terkait dengan rencana Undang-Undang Pemilu yang akan dibahas di parlemen.