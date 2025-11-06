Mewujudkan Visi Geopolitik Bung Karno, PDIP Bangun Kantor di Rote Ndao

jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewujudkan komitmennya membangun infrastruktur partai di empat titik terluar Indonesia, yang ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDIP Rote Ndao, di Kelurahan Tuak Daun Merah, Kota Kupang, Kamis (6/11).

Sebelumnya, kantor PDIP telah berdiri kokoh di Sabang (Barat), Merauke (Timur), dan Miangas (Utara). Peletakan batu pertama pembangunan kantor PDIP di Rote Ndao yang merupakan pulau terselatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia, itu dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Peletakan batu pertama ini dilanjutkan dengan deklarasi dimulainya pembangunan kantor DPC PDIP Rote Ndao, menandai kian kokohnya konsolidasi PDI Perjuangan di seluruh penjuru Nusantara.

Menurut Hasto, pembangunan ini merupakan wujud nyata dari kesadaran geostrategis PDIP{ dan menjalankan konsepsi geopolitik Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno alias Bung Karno.

“Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor. Di tiga arah mata angin, dari barat, timur, utara, itu sudah kami letakkan kantor-kantor partai, dan di selatan hari ini kami canangkan pembangunan kantor PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (7/11).

Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa wilayah seperti Rote Ndao bukanlah halaman belakang, melainkan halaman depan NKRI yang harus menjadi benteng pertahanan.

Dia juga menggarisbawahi tiga fungsi utama kantor partai di wilayah strategis ini, yakni sebagai pusat kesadaran geopolitik untuk membangun kesadaran tentang makna geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi yang disampaikan oleh Bung Karno.

Kedua, kantor partai sebagai rumah rakyat dan penggemblengan. Menurut Hasto, partai adalah alat mengorganisasi rakyat dan kantor partai sebagai rumah untuk menggembleng rakyat.