Meyer Dental CBCT 3D Pro Series, Revolusi Pencitraan Gigi Berbasis AI Canggih

jpnn.com, JAKARTA - Cobra Dental Indonesia, penyedia solusi peralatan kedokteran gigi terkemuka di tanah air, resmi memperkenalkan inovasi terbaru dalam teknologi radiologi: Meyer Dental CBCT 3D Pro Series.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi medis, Meyer Dental CBCT 3D Pro Series hadir menawarkan sistem pencitraan tiga dimensi super canggih yang mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk memberikan presisi, efisiensi, dan keandalan yang belum pernah ada sebelumnya bagi para profesional kedokteran gigi di Indonesia.

Salah satu keunggulan utama yang dibawa oleh seri ini adalah posisinya sebagai solusi CBCT yang terjangkau namun sangat bertenaga untuk perawatan endodontik.

Melalui Endo Mode khusus, perangkat itu mampu menghasilkan citra dengan resolusi ultra-tinggi hingga voxel size 70µm pada FOV 3.4x3.4cm.

Hal tersebut sangat krusial bagi dokter gigi untuk memvisualisasikan detail anatomi mikro serta saluran akar yang paling tersembunyi sekalipun, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan perawatan saluran akar secara signifikan.

Kehadiran fitur Scout View juga semakin mempermudah proses ini dengan memungkinkan pemilihan posisi yang tepat sebelum pemindaian penuh dilakukan, yang pada akhirnya mengurangi risiko pengulangan rontgen bagi pasien.

Selain performa teknisnya, Meyer Dental CBCT 3D Pro Series menonjol karena desainnya yang sangat kompak (Compact Design) dan kemampuannya dalam memberikan presisi tinggi (Precision).

Dengan dimensi fisik yang efisien, perangkat ini dapat dengan mudah dipasang di berbagai ruang praktik yang memiliki keterbatasan lahan tanpa mengorbankan fungsionalitas medisnya.