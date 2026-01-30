MG Motor Buka Selubung SUV Listrik Terbarunya MGS5 EV, Siap Guncang IIMS 2026

Jumat, 30 Januari 2026 – 18:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MG Motor Indonesia membuka selubung mobil listrik terbarunya di segmen SUV, yaitu MGS5 EV.

Meski belum langsung dipasarkan, kehadiran SUV elektrik menjadi sinyal kuat keseriusan MG dalam memperluas portofolio kendaraan listrik di Indonesia.

MGS5 EV memang masih “pemanasan”. Harga dan detail penjualan baru akan diumumkan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar pada 5–15 Februari 2026.

Namun, pengenalan awal dinilai strategis untuk membangun ekspektasi pasar, terutama di segmen keluarga muda.

CEO MG Motor Indonesia, Jason Huang, menegaskan MGS5 EV dikembangkan dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan keluarga Indonesia.

Fokusnya bukan sekadar mobil listrik modern, melainkan kendaraan yang relevan untuk aktivitas harian.

“Hari ini kami memperkenalkan inovasi pertama kami, MGS5 EV. Mobil listrik ini dikembangkan dengan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan keluarga Indonesia,” ujar Jason di Jakarta, Jumat (30/1).

MG mengusung filosofi kendaraan listrik yang praktis, nyaman, dan mudah diakses. Pendekatan tersebut diwujudkan lewat konsep mobil keluarga yang tidak hanya memanjakan pengemudi, tetapi juga seluruh penumpang.