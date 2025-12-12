Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

MG Motor Indonesia Hadir di Pontianak, Bawa Promo Akhir Tahun

Jumat, 12 Desember 2025 – 15:02 WIB
Diler MG Pontianak. Foto: mg

jpnn.com, JAKARTA - Pontianak akhirnya masuk radar ekspansi besar Morris Garages (MG), dalam semangat memperluas jaringan dan menghadirkan layanan yang lebih dekat kepada konsumen di Indonesia.

Langkah itu terwujud lewat peresmian MG Pontianak—dealer 3S (sales, service, spare part) pertama mereka di Kalimantan Barat.

Bekerja sama dengan PT. Tekno Auto Perkasa (Tekno Group), kehadiran MG Pontianak menandai langkah penting MG di Kalimantan.

Bukan sekadar menambah titik layanan, tetapi juga menegaskan komitmen jangka panjang mereka.

“Sebagai outlet 3S pertama MG di Kalimantan Barat, fasilitas ini memberikan kemudahan bagi konsumen memperoleh layanan penjualan hingga purnajual lengkap dalam satu atap,” ujar CEO MG Motor Indonesia, Jason Huang, melalui keterangannya, Jumat (12/12).

Diler Nyaman, Portofolio Lengkap

Berlokasi strategis di Jl. KH. A. Dahlan No.91C, Darat Sekip, Pontianak, diler berdiri di atas lahan 1.200 meter persegi dengan bangunan dua lantai.

Area showroom menampilkan lima lini unggulan MG—dari MG 4 EV, MG ZS, MG ZS EV, MG HS, hingga MG 5 GT.

MG Motor Indonesia  diler MG Pontianak  promo Akhir tahun MG  Morris Garage 
