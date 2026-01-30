Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

MG Tebar Teaser Sedan Listrik Terbarunya

Jumat, 30 Januari 2026 – 16:36 WIB
MG Tebar Teaser Sedan Listrik Terbarunya - JPNN.COM
Teaser sedan listrik terbaru MG. Foto: MG

jpnn.com - MG mulai membuka tabir sedan listrik terbarunya. Serangkaian gambar teaser langsung memancing spekulasi.

Melansir IT-home, teaser tersebut menampilkan sebuah sedan dengan siluet coupe yang rendah dan aerodinamis.

Detail menarik langsung terlihat dari kehadiran sensor lidar di atap, serta gagang pintu semi-tersembunyi yang memberi kesan futuristis.

Baca Juga:

Kehadiran lidar mengisyaratkan adopsi teknologi bantuan pengemudi tingkat lanjut.

Meski demikian, MG masih menyimpan rapat identitas model—mulai dari nama, spesifikasi teknis, jarak tempuh, hingga harga dan jadwal peluncurannya.

MG juga belum memastikan apakah sedan listrik itu akan diproduksi massal atau sekadar konsep.

Baca Juga:

Jika melihat tampilannya sekilas mengingatkan pada MG7, sedan menengah bermesin bensin yang saat ini dipasarkan di China.

Laporan lain, profil sedan listrik anyar juga disebut mirip dengan SAIC Z7, model lain di bawah payung grup SAIC.

MG mulai membuka tabir sedan listrik terbarunya. Serangkaian gambar teaser langsung memancing spekulasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MG  sedan listrik MG  mobil listrik MG  Morris Garage 
BERITA MG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp