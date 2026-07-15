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JPNN.com - Otomotif - Mobil

MG ZS Hybrid+ Mengaspal, Simak Nih Fitur-Fitur yang Dibawa

Rabu, 15 Juli 2026 – 17:35 WIB
MG ZS Hybrid+ Mengaspal, Simak Nih Fitur-Fitur yang Dibawa - JPNN.COM
Peluncuran MG ZS Hybrid+ di Jakarta, Rabu (15/7). Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - MG Motor Indonesia meluncurkan MG ZS Hybrid+ di Jakarta, Selasa (15/7). Kehadiran SUV hybrid ini menjadi amunisi baru MG memperkuat lini kendaraan elektrifikasinya.

Meski sudah diperkenalkan ke publik, MG masih menyimpan rapat harga jual MG ZS Hybrid+.

Banderol resminya baru akan diumumkan saat Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

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Masuknya MG ZS Hybrid+ diprediksi bakal memanaskan persaingan di segmen SUV hybrid yang belakangan makin ramai.

Mobil akan berhadapan dengan sejumlah rival seperti Chery Tiggo Cross CSH hingga Honda HR-V Hybrid.

Sebenarnya, MG ZS Hybrid+ bukan wajah baru bagi pasar Indonesia.

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Model tersebut sempat dipamerkan pada GIIAS 2025, sementara debut globalnya berlangsung di Inggris pada Agustus 2024.

Sebagai SUV lima penumpang, MG ZS Hybrid+ mengusung desain modern dengan gril depan besar, lampu bergaya connected lighting, serta pelek two-tone 18 inci yang memperkuat kesan sporty.

MG Motor Indonesia meluncurkan MG ZS Hybrid+ di Jakarta, Selasa (15/7). Kehadiran SUV hybrid ini menjadi amunisi baru MG memperkuat lini kendaraan elektrifikasi

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TAGS   MG Motor Indonesia  MG ZS Hybrid  spesifikasi MG ZS Hybrid  harga MG ZS Hybrid 
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