mGanik Raih Top Innovation Choice Award 2026 berkat Inovasi Penanganan Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - INFOBRAND.ID menganugerahi mGanik penghargaan Top Innovation Choice Award 2026 atas inovasinya dalam membangun Ekosistem Penanganan Diabetes Holistik & Terintegrasi melalui Metode 3 Pilar: Medikasi, Nutrisi, dan Monitoring.

Penghargaan tersebut diberikan kepada mGanik atas keberhasilannya mengintegrasikan layanan nutrisi, klinik spesialistik diabetes, dan komunitas pendampingan dalam satu ekosistem berkelanjutan.

Dokter Kelvin Candiago, M.M., MARS., DABRM mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan diabetes.

International Diabetes Federation (IDF) Atlas 2025 mencatat sekitar 90% penyandang diabetes di Indonesia merupakan penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 (DMT2), penyakit metabolik yang erat kaitannya dengan pola hidup dan pola makan sehari-hari.

Di sisi lain, pengelolaan diabetes di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari layanan yang terfragmentasi, minimnya pendampingan nutrisi berkelanjutan, hingga rendahnya keberhasilan pengelolaan jangka panjang.

Dia menyebut berangkat dari kondisi tersebut, mGanik pun mengembangkan ekosistem penanganan diabetes terintegrasi dalam Metode 3R: Rescue, Reverse, dan Remission.

“mGanik fokus pada ekosistemnya. mGanik Nutrition sebagai food as medicine, klinik mGanik Care dengan pendekatan medis, serta ada komunitas para diabetesi di mGanik itu sendiri,” jelas dr. Kelvin.

Dia menjelaskan lewat tiga program itu mGanik melakukan pendekatan 3R — Rescue, Reverse, dan Remisi.