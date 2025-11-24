Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Mi Burung Dara dan ICA Berkolaborasi, Kawal Hidangan MBG Memenuhi Standar Gizi

Senin, 24 November 2025 – 14:42 WIB
Rakernas ICA yang berlangsung di Santika Teras Kota dan Mal Teras Kota BSD City pada 23–24 November 2025 menghadirkan berbagai program edukatif, seperti Cooking Demo oleh Celebrity Chef ICA, termasuk Chef Agus Sasurangan, Chef Muto, dan Chef Sisca Soewitomo. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BSD CITY - Mi Burung Dara menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program nasional yang tengah berjalan masif di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari industri pangan nasional, Mi Burung Dara mengambil peran strategis melalui kolaborasi dengan Indonesian Chef Association (ICA) untuk memastikan setiap hidangan MBG memenuhi standar gizi, higienitas, serta keamanan pangan yang konsisten.

Program MBG hingga pertengahan Oktober 2025 telah membangun lebih dari 11.900 dapur dan melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil.

Cakupan yang begitu luas ini tentu menghadirkan tantangan besar, mulai dari pemenuhan standar gizi, keamanan pangan, kesiapan dapur, hingga kompetensi tenaga masak.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kolaborasi antara industri pangan dan tenaga profesional menjadi semakin penting.

Public Relation PT Surya Pratista Hutama (Suprama), produsen Mi Burung Dara, Silvester Yansen Perera menegaskan industri memiliki peran vital dalam keberhasilan MBG.

“Kolaborasi dengan ICA merupakan upaya kami memastikan bahan pangan yang digunakan dapur-dapur MBG aman, bergizi, dan dapat memenuhi standar penyajian bagi jutaan penerima manfaat,” ujar Silvester dalam keterangannya, Senin (24/11).

Mi Burung Dara mengambil peran strategis melalui kolaborasi dengan ICA untuk memastikan hidangan MBG memenuhi standar gizi, higienitas, serta keamanan pangan

