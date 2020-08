Mia Khalifa Melelang Kacamatanya demi Bantu Korban Ledakan Beirut, Berminat Beli?

jpnn.com - Mantan aktris film biru atau blue film Mia Khalifa melelang sepasang kacamatanya secara daring.

Rencananya, hasil lelang di eBay itu akan didonasikan untuk membantu korban ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon.

Mia merupakan figur blasteran Lebanon dan Amerika Serikat (AS). Cewek yang lahir di Beirut pada 10 Februari 1993 itu sering mengenakan kacamatanya yang khas pada film-filmnya yang paling sering ditonton para penyuka film dewasa.

Pesohor yang kini bermukim di AS itu akan mendonasikan hasil lelang kacamatannya kepada Palang Merah Lebanon (LRC).

“The Infamous MK 0-puyGlasses: 100% of Proceeds Donated to The Lebanese Red Cross,” demikian tertulis di eBay. MK merujuk pada inisial Mia Khalifa.

Tak lama setelah lelang itu dipajang di eBay, sudah ada penawaran mendekati USD 100 ribu atau sekitar Rp 1,47 miliar.

“Uang Anda sama hijaunya dengan uang kami,” tulis Mia dalam akunnya di Instagram.(star/jpnn)