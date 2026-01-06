Michael B. Jordan Kesulitan Lepas dari Karakter Musuh Black Panther

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Michael B. Jordan mengungkapkan pengalaman emosionalnya setelah membintangi film “Black Panther”.

Dia mengaku membutuhkan terapi untuk melepaskan diri dari karakter Erik Killmonger yang diperankannya dalam film tersebut.

Menurut laporan Variety, Minggu (4/1), Michael B. Jordan menyampaikan hal itu dalam wawancara bersama “CBS Sunday Morning”.

Dia mengatakan karakter antagonis Erik Killmonger cukup melekat dalam dirinya, bahkan setelah proses syuting film selesai.

“Saya pergi ke terapi, membicarakannya, dan menemukan cara untuk benar-benar menenangkan diri. Dan pada titik itu, saya masih belajar bahwa saya memang perlu melepaskan diri dari sebuah karakter,” kata Michael B. Jordan.

Dia menjelaskan bahwa proses akting sering kali dijalani secara individual, mulai dari audisi, latihan, hingga pendalaman karakter yang berlangsung dalam waktu panjang.

Menurut Michael B. Jordan, proses tersebut dapat meninggalkan jejak emosional yang tidak mudah dilepaskan.

Seiring berjalannya waktu, Jordan menyadari masih ada sisi karakter yang tertinggal dalam dirinya dan perlu dilepaskan dengan cara berbicara serta berbagi cerita.