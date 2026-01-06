Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Michael B. Jordan Kesulitan Lepas dari Karakter Musuh Black Panther

Selasa, 06 Januari 2026 – 21:16 WIB
Michael B. Jordan Kesulitan Lepas dari Karakter Musuh Black Panther - JPNN.COM
Aktor Michael B. Jordan. Foto: Twitter-MikeBJordanFans

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Michael B. Jordan mengungkapkan pengalaman emosionalnya setelah membintangi film “Black Panther”.

Dia mengaku membutuhkan terapi untuk melepaskan diri dari karakter Erik Killmonger yang diperankannya dalam film tersebut.

Menurut laporan Variety, Minggu (4/1), Michael B. Jordan menyampaikan hal itu dalam wawancara bersama “CBS Sunday Morning”.

Baca Juga:

Dia mengatakan karakter antagonis Erik Killmonger cukup melekat dalam dirinya, bahkan setelah proses syuting film selesai.

“Saya pergi ke terapi, membicarakannya, dan menemukan cara untuk benar-benar menenangkan diri. Dan pada titik itu, saya masih belajar bahwa saya memang perlu melepaskan diri dari sebuah karakter,” kata Michael B. Jordan.

Dia menjelaskan bahwa proses akting sering kali dijalani secara individual, mulai dari audisi, latihan, hingga pendalaman karakter yang berlangsung dalam waktu panjang.

Baca Juga:

Menurut Michael B. Jordan, proses tersebut dapat meninggalkan jejak emosional yang tidak mudah dilepaskan.

Seiring berjalannya waktu, Jordan menyadari masih ada sisi karakter yang tertinggal dalam dirinya dan perlu dilepaskan dengan cara berbicara serta berbagi cerita.

Michael B. Jordan mengaku membutuhkan terapi setelah memerankan Erik Killmonger dalam film “Black Panther”.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Michael B. Jordan  Film Black Panther: Wakanda Forever  Black Panther  peran antagonis 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp