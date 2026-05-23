Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Michael Carrick Bangga Dipercaya Jadi Pelatih Permanen MU

Sabtu, 23 Mei 2026 – 09:30 WIB
Michael Carrick Bangga Dipercaya Jadi Pelatih Permanen MU - JPNN.COM
Pelatih Manchester United Michael Carrick. (Antara/Manchester United)

jpnn.com - JAKARTAMichael Carrick bangga mendapatkan kepercayaan menjadi pelatih permanen Manchester United. Dia menegaskan siap melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut mengajak MU melangkah maju bersama dengan tujuan serta ambisi yang jelas untuk memperebutkan gelar-gelar tertinggi.

"Mengemban tanggung jawab memimpin klub sepak bola istimewa kami ini membuat saya sangat bangga. Selama lima bulan terakhir, kelompok pemain ini telah menunjukkan bahwa mereka mampu mencapai standar ketahanan, kebersamaan, dan tekad yang kami tuntut di sini," ungkap Carrick.

Baca Juga:

MU secara resmi mengumumkan mengangkat Carrick sebagai pelatih permanen setelah sebelumnya sejak awal tahun ini berstatus pelatih interim.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Carrick menandatangani kontrak baru sebagai pelatih permanen bersama MU dengan durasi dua tahun atau hingga 2028.

Direktur Sepak Bola Manchester United Jason Wilcox mengatakan Carrick telah sepenuhnya layak mendapatkan kesempatan untuk terus memimpin tim.

Baca Juga:

Menurut dia, selama menjadi pelatih interim Carrick berhasil memberikan hasil positif di lapangan. Pendekatan Carrick selaras dengan nilai-nilai, tradisi, dan sejarah klub.

Dia menegaskan bahwa prestasi Michael Carrick membawa klub kembali ke Liga Champions tidak boleh diremehkan.

Michael Carrick bangga dipercaya menjadi pelatih permanen MU. Dia siap melaksanakan tanggung jawab memimpin tim memperebutkan gelar-gelar tertinggi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Michael Carrick  Manchester United  pelatih MU  Liga Inggris 
BERITA MICHAEL CARRICK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp