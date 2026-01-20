Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Michael Guang Liang Kembali Konser di Jakarta, Ini Jadwalnya

Selasa, 20 Januari 2026 – 16:16 WIB
Penyanyi Pop Mandarin Michael Guang Liang. Foto: Dok. Tim Color Asia Live

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi pop Mandarin, Michael Guang Liang akan kembali menyapa penggemar Indonesia melalui konser tunggal bertajuk Lonely Planet 3.0.

Konser yang dipromotori Color Asia Live tersebut rencananya digelar di venue terbaru, yakni Spike Airdome, PIK 2, pada Sabtu, (6/6) mendatang.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda mengungkapkan antusiasme dengan kembalinya sang legenda musik pop Mandarin ke Jakarta.

Dia menilai konser yang dinaunginya tersebut wujud apresiasi terhadap penggemar setia di Indonesia.

"Ini kesekian kalinya Michael Guang Liang tampil dalam konser tunggal di Jakarta, yang menjadi sebuah bukti betapa kuatnya ikatan emosional antara Michael Guang Liang dengan para penggemarnya di Indonesia,” kata David Ananda, Senin (19/1).

Menurutnya, pemilihan lokasi dan konsep acara yang telah disiapkan untuk memanjakan penonton.

Dengan lokasi baru di Spike Airdome PIK 2, konser siap memberikan pengalaman konser yang lebih intim dan megah.

Dia menjanjikan pertunjukan yang spektakuler, menyamai kemegahan konser Michael Guang Liang di Stadium Merdeka, Malaysia, tahun lalu.

