Michael Wattimena Maju di Kongres PIKI, Siap Bawa Organisasi Kristen Berintelektual

Sabtu, 25 April 2026 – 18:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Kongres VII Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) akhir April 2026, kian ramai dengan bermunculannya nama-nama calon ketua umum.

Salah satu calon yang digadang-gadang maju oleh pengurus daerah, yaitu Michael Wattimena.

Michael Wattimena bersama anggota DPD RI Penrad Siagian siap maju sebagai calon Ketua Umum dan Sekjen periode 2026 - 20230.

‎Selain Michael Wattimena, ada nama calon Ketu Umum PIKI, di antaranya Badikenita Putri Sitepu (petahana), Audy Wuisan (Sekjend PIKI), Iwan Butarbutar.

Pemilihan ketua umum bertujuan untuk menentukan arah perjuangan intelektual cendekiawan Kristen dalam merespons isu-isu kebangsaan dari sebuah organisasi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) yang berdiri sejak 19 Desember 1953.

‎Alasan Michael Wattimena maju dan merebut kursi nomor satu di PIKI tak lain dengan keinginannya organisasi itu menjadi lebih baik dan sebagai jembatan serta masukan pemerintah.

Menurutnya, organisasi intelektual Kristen tidak boleh lagi terjebak dalam rutinitas yang stagnan dan minim dampak.

Dia menyerukan perubahan mendasar agar PIKI bertransformasi menjadi kekuatan intelektual yang berani, progresif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. "