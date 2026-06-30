Michelin Guide Selandia Baru 2026 Debut, 15 Restoran Langsung Raih Bintang

Selasa, 30 Juni 2026 – 23:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selandia Baru resmi mencatat sejarah dengan masuk untuk pertama kalinya ke dalam Michelin Guide.

Debut negara tersebut di ajang panduan kuliner bergengsi itu langsung diwarnai pencapaian 15 restoran, yang berhasil mengantongi bintang Michelin.

Dalam edisi perdana Michelin Guide New Zealand 2026, sebanyak 110 restoran dari Auckland, Wellington, Christchurch, dan Queenstown masuk dalam daftar rekomendasi setelah melalui proses penilaian anonim selama berbulan-bulan.

Sorotan utama datang dari restoran Essence di Queenstown yang menjadi satu-satunya penerima Two Michelin Stars.

Restoran yang dipimpin Executive Chef Paul Froggatt itu dinilai mampu menghadirkan pengalaman bersantap yang istimewa.

"Bagi Essence, ini seperti mimpi. Bukan hanya mendapatkan satu, tetapi dua Michelin Stars."

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"Penghargaan ini milik seluruh tim, mulai dari staf dapur, penerima tamu, hingga para petani dan pemasok yang menjadi bagian dari perjalanan kami," ujar Paul Froggatt dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Sementara itu, 14 restoran lainnya meraih One MICHELIN Star. Lima berada di Auckland, yakni Ahi, Mudbrick, Paris Butter, Tala, dan The Estate.