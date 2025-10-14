Close Banner Apps JPNN.com
Michelle Ziudith Ungkap Tantangan Bintangi Film Jangan Panggil Mama Kafir

Selasa, 14 Oktober 2025 – 21:32 WIB
Michelle Ziudith Ungkap Tantangan Bintangi Film Jangan Panggil Mama Kafir
Konferensi pers film Jangan Panggil Mama Kafir di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Michelle Ziudith mengungkapkan tantanggan memerankan karakter Maria dalam film Jangan Panggil Mama Kafir.

Dalam film tersebut, Maria diceritakan sebagai seorang perempuan non-muslim yang menikah dengan lelaki muslim bernama Fafat.

Michelle Ziudith lantas menceritakan bahwa tantangannya dalam memerankan Maria adalah menjadi sosok ibu.

Sebab dia mendapat permintaan dari sang produser untuk memerankan karakter ibu sesungguhnya.

"Tantangannya mungkin menurutku lebih ke arah Pak Yuka tuh ngobrol langsung ke aku waktu itu, mungkin Bapak sudah lupa. Tetapi, Bapak bilang, 'Michelle, aku butuh banget kamu jadi seorang ibu yang benar-benar ibu, yang benar-benar ibu'," ujar Michelle Ziudith di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/10).

Menurutnya, permintaan itu sangat berat lantaran dirinya belum pernah menjadi seorang ibu.

"Aku rasa itu adalah quotes yang sangat berat yang akan aku pikul sepanjang aku proses reading dan syuting, yang di mana aku sendiri belum pernah berpikir sama sekali dan picturing myself as a mother," ucap Michelle Ziudith.

Terlebih perempuan 30 tahun itu belum pernah membayangkan dirinya untuk menikah atau pun berada di posisi sebagai seorang ibu.

Aktris Michelle Ziudith mengungkapkan tantanggan memerankan karakter Maria dalam film Jangan Panggil Mama Kafir.

TAGS   Michelle Ziudith  Jangan Panggil Mama Kafir  film  Maxima Pictures 
