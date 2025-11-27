Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Midea Luncurkan Celest Inverter: AC Pintar Buatan Indonesia, Berteknologi AI Pertama di Kelasnya

Kamis, 27 November 2025 – 20:40 WIB
Midea Luncurkan Celest Inverter: AC Pintar Buatan Indonesia, Berteknologi AI Pertama di Kelasnya - JPNN.COM
Midea Electronics Indonesia resmi memperkenalkan Midea AC Celest Inverter, AC pintar buatan dalam negeri yang diproduksi di pabrik Midea di Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - JAKARTA -- Midea Electronics Indonesia resmi memperkenalkan Midea AC Celest Inverter.

Produk ini merupakan AC pintar buatan dalam negeri yang diproduksi di pabrik Midea di Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. 

Produk AC Midea terbaru ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan terkini, yakni AI Ecomaster. 

Baca Juga:

Celest dirancang sebagai solusi pendingin udara yang lebih hemat energi, mampu mendinginkan ruangan lebih cepat, serta mudah dirawat oleh pengguna maupun teknisi.

Product Management Head of Midea Electronics Indonesia Hendry Wijaya mengungkapkan kehadiran Celest menjadi tonggak penting bagi Midea dalam menghadirkan inovasi relevan untuk konsumen dalam negeri. 

Dia menyatakan bahwa teknologi AI pada Celest dirancang untuk memberikan efisiensi nyata tanpa mengurangi kualitas produk rumah tangga Midea. 

Baca Juga:

"Midea ingin memastikan bahwa setiap inovasi yang kami hadirkan benar-benar memberikan manfaat yang terasa bagi pengguna," katanya saat peluncuran AC Celest di Jakarta, Kamis (27/11).

Melalui Celest, Midea membawa teknologi AI yang bukan hanya pintar, tetapi juga praktis dan hemat energi. 

Midea Electronics Indonesia resmi memperkenalkan Midea AC Celest Inverter, AC pintar buatan dalam negeri berteknologi AI pertama di kelasnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Midea  ac pintar  air conditioner  Teknologi AI 
BERITA MIDEA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp