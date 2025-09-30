Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Midea Menjabarkan 5 Solusi Untuk Gaya Hidup Modern

Selasa, 30 September 2025 – 17:33 WIB
Midea menggelar konferensi dealer regional perdana di kawasan Asia-Pasifik. Foto: midea

jpnn.com, JAKARTA - Midea sukses menyelenggarakan konferensi dealer regional perdana di kawasan Asia-Pasifik.

Acara yang berlangsung di Bali menjadi platform penting bagi Midea untuk memperkenalkan lima solusi unggulan terbaru mereka.

Midea juga menegaskan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan pasar regional bersama para mitra lokal.

Presiden Midea Asia Pasifik Zeal Jiang menegaskan ambisi perusahaan untuk menjadi No.1 Dunia di semua kategori produk peralatan rumah tangga.

Euromonitor International telah memberikan penghargaan di sembilan kategori.

Midea juga dinobatkan sebagai World's No.1 Smart Home Appliances Brand, World's No.1 Air Conditioner Company, dan berbagai predikat bergengsi lainnya.

Lima Solusi Unggulan Midea untuk Gaya Hidup Modern

Dalam konferensi, Midea secara resmi meluncurkan lima solusi andalannya yang dirancang memenuhi kebutuhan konsumen modern:

Dalam konferensi, Midea secara resmi meluncurkan lima solusi andalannya yang dirancang memenuhi kebutuhan konsumen modern

TAGS   Midea  peralatan produk rumah tangga  gaya hidup modern  strategi pasar Midea 
