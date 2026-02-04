Midea Merilis Kulkas Side by Side, Harga Mulai Rp 5 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Midea Electronics menghadirkan kulkas Side by Side terbaru, MDRS715, yang dibanderol dengan harga mulai Rp5 jutaan.

Mengusung desain modern, kapasitas besar, teknologi higienis, serta efisiensi energi, produk diposisikan sebagai solusi kulkas premium dengan harga lebih terjangkau.

"Dengan desain side by side yang elegan dan ruang penyimpanan luas, Midea MDRS715 menjadi solusi ideal bagi keluarga yang mengutamakan kesehatan, kerapian, dan penghematan listrik,” ungkap Head of Product Management Midea Electronics Indonesia, Hendry Wijaya, Rabu (4/2).

Salah satu fitur unggulan kulkas anyar itu ialah teknologi Platinum Fresh, yang mampu memberikan perlindungan antibakteri Trimethylamine lebih dari 99,99 persen.

Selain itu, mampu menghilangkan bau hingga 99,1 persen, termasuk bakteri seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus.

Ion platinum bekerja melalui modul khusus di saluran udara untuk menjaga udara di dalam kulkas tetap bersih dan higienis.

Dari sisi kapasitas, Midea Side by Side MDRS715 menawarkan ruang penyimpanan besar dengan kompartemen lebih rapi dan terpisah.

Ketinggian ruang hingga 30 cm memungkinkan penyimpanan wadah besar, seperti panci atau kue utuh tanpa mengorbankan kapasitas lainnya.