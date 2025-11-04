jpnn.com, JAKARTA - Mie Kremezz tampil dengan wajah baru, lebih lucu dan menarik.

Produk snack legendaris dari PT FKS Food Sejahtera Tbk itu resmi meluncurkan desain kemasan baru Mie Kremezz serta memperkenalkan maskot terbarunya “Ayam Kremezz Segitiga”.

Pembaruan kemasan dan maskot yang diluncurkan ke publik sejak September 2025 lalu ini menegaskan komitmen Mie Kremezz untuk tetap relevan dengan generasi masa kini.

Targetnya tak lain adalah menghadirkan tampilan yang lebih menarik, fun, dan eye-catching, serta mudah dikenali oleh anak-anak dan keluarga Indonesia.

“Mie Kremezz sudah dikenal sejak lama, bahkan banyak yang menyebutnya brand legendaris Indonesia. Karena itu perlu langkah strategis untuk terus memperbarui dan meremajakan brand ini agar tetap relevan dengan zaman now,” kata VP Marketing & New Product Development Snacking 2, PT FKS Food Sejahtera Tbk, Fendy Susanto dalam keterangan tertulisnya kepada media, di Jakarta, Senin (3/11).

Fendy menjelaskan ada dua hal yang ditawarkan Mie Kremezz, yaitu desain kemasan baru yang lebih berwarna dan menarik, sehingga akan disukai anak-anak.

Selain itu, maskot sekaligus brand ambassador terbaru,

“Kami excited sekali memperkenalkan maskot sekaligus brand ambassador kami yang baru, yaitu Ayam Kremezz Segitiga, karena bentuknya yang lucu dan menarik bagi anak-anak," ujarnya.