Migran Corner di UMBY Resmi Diluncurkan sebagai Gerakan Baru Perlindungan PMI

jpnn.com, JAKARTA - Migran Corner di Universitas Mercubuana Yogyakarta telah resmi diluncurkan oleh Staf Khusus Menteri bidang transformasi digital dan pengembangan pelayanan publik, Ilham Akbar Mustafa S.T., M.Si, bersama Advisory Center for Development (Adcent) baru-baru ini.

Ilham memaparkan Presiden Prabowo menjadikan perlindungan pekerja migran sebagai fokus besar pemerintah.

Oleh karena itu, Migran Corner menjadi wujud negara hadir sejak awal—memberi ruang aman, edukasi modern, dan perlindungan berbasis data bagi generasi muda yang ingin bekerja ke luar negeri.

Migran Corner dihadirkan sebagai pusat literasi migrasi aman, lengkap dengan peta jalur migrasi legal dan layanan konsultasi independen dari Adcent.

“Ruang ini dirancang untuk melawan informasi palsu, bujuk rayu calo, dan praktik migrasi tidak aman yang masih mengancam banyak calon pekerja migran,” ungkap Ilham.

Adcent juga mempertegas komitmennya pada pembangunan manusia sebagai pilar utama migrasi aman.

Berbekal pendekatan edukatif yang humanis dan inklusif, Migran Corner menjadi ruang hidup tempat mahasiswa belajar, berdiskusi, dan terlibat dalam isu pekerja migran secara kritis dan berpihak pada kemanusiaan.

“Antusiasme mahasiswa dalam peluncuran menunjukkan bahwa Migran Corner bukan sekadar fasilitas kampus, melainkan platform gerakan sosial anak muda untuk memperjuangkan migrasi yang lebih beretika, aman, dan berpihak pada pekerja,” papar Ilham.