Mikel Arteta Ungkap Biang Kerok Arsenal Kalah dari Southampton

jpnn.com, JAKARTA - Arsenal kalah 1-2 dari Southampton pada laga perempat final Piala FA 2025/2026 di Stadion St Mary's, Southampton, Minggu dini hari WIB.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkap penyebab timnya takluk dari Southampton.

"Kami mempunyai momen di mana kami sangat dominan, menciptakan peluang dan situasi di sekitar kotak penalti, tetapi kami tidak cukup memaksimalkannya," ujar Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal.

Berdasarkan catatan dari laman statistik sepak bola Fotmob, The Gunners menguasai jalannya pertandingan dengan memiliki 64 persen penguasaan bola, tetapi hanya mencatatkan satu gol meski memiliki tujuh tembakan tepat sasaran dari 23 kali percobaan.

Selain itu, Arteta juga mengakui timnya tampil buruk dalam bertahan di area kotak penalti sendiri, yang seharusnya menjadi kekuatan mereka. Hal tersebut terlihat dari Southampton yang mampu menciptakan dua gol hanya dari empat tembakan tepat sasaran.

Situasi itu membuat juru taktik berusia 43 tahun itu kecewa. Setelah gagal menjuarai Piala Liga Inggris 2025/2026 karena kalah dari Manchester City di final, kini mereka juga tersingkir dari Piala FA. Dua trofi pun melayang.

Baca Juga: Reaksi Mikel Arteta Setelah Arsenal Gagal Taklukkan Brentford

"Kami sudah mencoba sampai detik terakhir. Akan tetapi, ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan di sepak bola jika ingin menang," kata Arteta.

Arteta pun meminta anak-anak asuhnya untuk melupakan hasil negatif di Piala FA dan meminta fokus ke dua turnamen yang masih diikuti Arsenal pada musim ini yaitu Liga Inggris dan Liga Champions.