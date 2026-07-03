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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mikel Oyarzabal Jadi Mimpi Buruk Austria, Spanyol Melenggang Gagah ke 16 Besar

Jumat, 03 Juli 2026 – 04:20 WIB
Mikel Oyarzabal Jadi Mimpi Buruk Austria, Spanyol Melenggang Gagah ke 16 Besar - JPNN.COM
Penyerang Timnas Spanyol Mikel Oyarzabal (kiri) saat duel melawan Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Mikel Oyarzabal tampil sebagai bintang kemenangan Timnas Spanyol saat menyingkirkan Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Penyerang milik Real Sociedad itu memborong dua gol untuk membawa La Furia Roja menang telak 3-0 di Los Angeles Stadium, Jumat (3/7/2026) dini hari WIB.

Hasil itu membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar sekaligus menjaga asa dalam perburuan gelar juara dunia.

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Pertandingan berlangsung ketat sejak menit-menit awal. Austria sempat mencoba mengimbangi permainan Spanyol sehingga duel berjalan minim peluang berbahaya.

Situasi berubah setelah jeda rehidrasi. Tim asuhan Luis de la Fuente mulai menemukan ritme permainan dan perlahan mengambil alih kendali pertandingan.

Spanyol sebenarnya sempat bersorak ketika Marc Cucurella mencetak gol dari situasi sepak pojok. Namun, wasit membatalkan gol tersebut karena terjadi pelanggaran.

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Tekanan Spanyol akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-36.

Mikel Oyarzabal sukses menyelesaikan umpan mendatar Marc Cucurella untuk membawa La Roja unggul 1-0 hingga turun minum.

Mikel Oyarzabal tampil sebagai bintang kemenangan Timnas Spanyol saat menyingkirkan Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

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TAGS   Spanyol  Mikel Oyarzabal  Piala Dunia 2026  Spanyol Vs Austria  Piala Dunia 
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