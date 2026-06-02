Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Mikha Tambayong Ungkap Pandangannya Soal Definisi Kecantikan

Selasa, 02 Juni 2026 – 18:00 WIB
Mikha Tambayong Ungkap Pandangannya Soal Definisi Kecantikan - JPNN.COM
Aktris Mikha Tambayong ditunjuk sebagai Brand Ambassador untuk XERF Indonesia. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Mikha Tambayong ditunjuk sebagai Brand Ambassador untuk XERF Indonesia.

Dalam acara Grand Launch yang digelar di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, dia turut membagikan pandangannya mengenai kecantikan.

Berkecimpung di dunia entertainment sejak 13 tahun, dia mengaku pandangannya terhadap kecantikan terus berkembang seiring bertambahnya usia.

Baca Juga:

Tumbuh di sektor fesyen, perfilman, dan hiburan tentu membuat Mikha Tambayong akrab dengan standar kecantikan sejak muda.

Akan tetapi seiring bertambahnya usia dan perjalanan kariernya, dia memulai memandang kecantikan dengan perspektif yang lebih luas.

"Sekarang untuk aku, beauty itu adalah confidence, having the confident in your own body. Kita bangga dengan diri kita sendiri dan badan kita sendiri," ujar Mikha Tambayong.

Baca Juga:

Menurutnya, kecantikan itu tak hanya tentang tampilan luar, tetapi juga bagaimana seseorang merawat dirinya secara menyeluruh.

Istri Deva Mahenra itu kini lebih memerhatikan apa yang dikonsumsi, kebiasaan, hingga perawatan yang dipilih.

Aktris Mikha Tambayong ditunjuk sebagai Brand Ambassador untuk XERF Indonesia. Baca selengkapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mikha Tambayong  Kecantikan  XERF  Dave Mahenra 
BERITA MIKHA TAMBAYONG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp