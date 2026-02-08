Milad ke-79, HMI Bandung Gelar Baksos di Lapangan Saparua

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama LKMI HMI Cabang Bandung, Roswanda Hadi Surya Bahari, S.Ked mengajak seluruh kader bermanfaat untuk masyarakat.

Hal itu diungkapkan Roswanda dalam rangka peringatan Milad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ke-79 yang mengusung tema 'Khidmat HMI Untuk Indonesia'.

Kali ini, HMI Bandung menggelar baksos di Lapangan Saparua Bandung pada Minggu (8/2).

"Kami ingin menegaskan kader HMI, khususnya di bidang kesehatan, harus mampu mengaktualisasikan ilmunya secara langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Roswanda.

Kegiatan bakti sosial yang dilakukan di Lapangan Saparua Bandung tersebut juga merupakan bentuk pengabdian yang memiliki keselarasan dengan tema Milad ke-79 HMI.

"Ini adalah implementasi dari Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, yang kami kemas dalam semangat Milad HMI ke-79," kata Roswanda.

Ketua Umum HMI kedokteran Unisba Rasyha bintang Gautama mengatakan kegiatan bakti sosial Satya Bhayanaka merupakan wujud aksi nyata di tengah masyarakat.

"Komitmen HMI Komisariat Kedokteran UNISBA dalam menjalankan peran sebagai organisasi kader yang tidak hanya bergerak di ranah intelektual, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat," kata Rasyha.