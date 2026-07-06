Milad Suami Pertama Megawati, PDIP Jakarta Tabur Bunga di Kepulauan Seribu & Tahlilan

jpnn.com, JAKARTA - Hari lahir suami pertama Megawati Soekarnoputri, Kapten Penerbang Anumerta Surindro Supjarso, diperingati oleh jajaran DPD PDI Perjuangan Jakarta dengan upacara tabur bunga di laut Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.

Peringatan milad dilanjutkan dengan tahlilan dan pembacaan surat yasin oleh jajaran PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (5/7).

‘’Almarhum gugur saat pesawat Skyvan T-701 yang dipilotinya jatuh di perairan Biak, Irian Jaya yang kini bernama Papua pada tanggal 22 Januari 1970,’’ jelas Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, yang memberi kata sambutan dalam acara tahlilan itu.

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Menurut Ahmad Basarah, jika masih hidup, Surindro yang lahir 5 Juli 1943 kini berusia 83 tahun.

Putra dr. A. Dadi Djokrodipo ini lulus dari akademi militer TNI AU dan dilantik sebagai letnan dua penerbang pada 1967.

Ia ditempatkan sebagai anggota Skuadron 42 Wings Ops 003 lanud Iswahyudi Madiun dan menjadi pilot pesawat pengebom TU-16 KS Badger.

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Ahmad Basarah menceritakan, Megawati menikah pada 27 Mei 1968, atau satu tahun setelah kudeta atas Bung Karno dilakukan oleh rezim Orde Baru.

‘’Saat itu tidak banyak tokoh politik dan tokoh masyarakat yang berani mendekat kepada Bung Karno apalagi menjadi bagian dari keluarganya, tapi karena kecintaan yang besar kepada ibu Megawati Soekarnoputri, almarhum Surindro memutuskan untuk tetap menikahi Ibu Megawati Sorkarnoputri,’’ kenang Ahmad Basarah.