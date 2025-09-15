Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Milan vs Bologna: Luka Modric Bawa Rossoneri Raih Kemenangan

Senin, 15 September 2025 – 07:32 WIB
Milan vs Bologna: Luka Modric Bawa Rossoneri Raih Kemenangan - JPNN.COM
Selebrasi Luka Modric setelah mencetak gol kemenangan AC Milan dalam pertandingan Liga Italia lawan Bologna di San Siro pada Senin (15/9/2025). Antara/ACMilan.com

jpnn.com - JAKARTA - Laga AC Milan vs Bologna pada lanjutan Serie A berakhir dengan kemenangan Rossoneri 1-0.

Gol tunggal pemain gaek Luka Modric membawa AC Milan meraih kemenangan tipis dalam laga penuh drama di Stadion San Siro, Senin dini hari WIB, itu. 

Kemenangan ini mengantarkan AC Milan ke peringkat kelima klasemen Serie A dengan enam poin dari tiga laga.

Sementara, Bologna tertahan di posisi ke-15 dengan tiga poin, demikian laman Liga Italia.

Milan tampil tanpa Rafael Leao yang masih cedera, sementara Bologna kehilangan Ciro Immobile karena alasan serupa.

Babak pertama berlangsung ketat. Bologna tampil lebih dominan. Pada menit ke-15, Santiago Castro mencetak gol untuk Bologna, tetapi dianulir oleh VAR karena offside.

Milan kesulitan menciptakan peluang dengan hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran, sementara pertahanan Bologna yang diarsiteki pelatih Massimiliano Allegri tampil solid. 

Pada babak kedua, Milan memasukkan Koni De Winter untuk menggantikan Strahinja Pavlovic.

AC Milan vs Bologna, gol Luka Modric bawa Rossoneri meraih kemenangan di lanjutan Serie A.

