Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Milari x Maria Karina Hadirkan Kolaborasi Fesyen Lokal Inovatif

Senin, 29 September 2025 – 13:43 WIB
Milari x Maria Karina Hadirkan Kolaborasi Fesyen Lokal Inovatif - JPNN.COM
Milari x Maria Karina Hadirkan Kolaborasi Fesyen Lokal Inovatif. Foto: Ssource for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Industri fesyen Tanah Air kembali diramaikan dengan peluncuran kolaborasi brand lokal Milari bersama influencer Maria Karina.

Kolaborasi ini resmi diperkenalkan setelah persiapan panjang dan langsung menjadi sorotan publik di media sosial.

Koleksi bertajuk Milari x Maria Karina ini mengusung konsep keberanian dan inovasi, dengan menghadirkan produk underwear yang berbeda dari biasanya.

Baca Juga:

Tidak hanya menonjolkan estetika, koleksi ini juga membawa pesan tentang kepercayaan diri, pemberdayaan perempuan, serta kebanggaan terhadap karya lokal.

“Ini bukan sekadar produk fesyen, tetapi sebuah pernyataan. Kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk bangga memakai karya lokal dengan kualitas yang tidak kalah dari brand internasional,” ujar Maria Karina saat peluncuran.

Selain menonjolkan sisi kreativitas, kolaborasi ini juga memberi dampak sosial dengan melibatkan ratusan tenaga kerja lokal.

Baca Juga:

Mulai dari perancang pola, penjahit, hingga tim kreatif, semua terlibat dalam proses produksi sebagai wujud komitmen Milari untuk mendukung perekonomian masyarakat.

CEO Milari menyebut bahwa langkah ini membuktikan produk lokal tidak hanya mampu bersaing secara kualitas dan gaya, tetapi juga berkontribusi nyata bagi kesejahteraan tenaga kerja dalam negeri.

Kolaborasi Milari x Maria Karina hadirkan underwear lokal inovatif dengan pesan pemberdayaan dan dukungan tenaga kerja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Milari  Maria Karina  industri fesyen  fesyen lokal 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp