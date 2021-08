Miliki 5 Manfaat, Skincare Ini Raih Rekor MURI

Rabu, 25 Agustus 2021 – 22:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Brand skincare lokal Skin Theory meraih rekor MURI atas produk perawatan kulit 5 in 1.

Produk itu diklaim sebagai satu-satunya perawatan kulit yang mencakup 5 kandungan sekaligus aman bagi wajah.

Dengan kemasannya yang spray, produk ini sangat mudah untuk diaplikasikan, bahkan oleh para pemula yang baru mulai merawat kulit.

"Produk ini dapat beraksi sebagai toner, essence, moisturizer, serum, dan ampoule sekaligus," kata Titi Indah Wahyu, Direktur PT Kosmetika Global Indonsia di J99 Tower Jakarta, baru-baru ini.

Titis mengatakan, Skin Theory memiliki tekstur yang lightweight dan mudah meresap. Kandungannya tidak hanya dari salmon DNA, tetapi ada juga Ceramide, Fullerenes, Niacinamide, Hyaluronic Acid, Alpha Arbutin, Licorice Extract, Centella Asiatica dan Royal Jelly Protein.

"Jadi, produk serbaguna ini sangat cocok untuk merawat kulit kering, kusam, dan anti-aging agar menjadi lebih lembap, lembut, cerah, dan terjaga kekenyalannya,"katanya.

Menurut Yusuf Ngadiri, perwakilan MURI, Skin Theory memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki merk perawatan kulit lain.

"Selama ini yang kita kenal 1 in 1 atau 2 in 1. Tapi, produk ini punya kelebihan 5 in 1 atau satu merk punya lima manfaat, dan ini satu-satunya di Indonesia," kata Yusuf.(jlo/jpnn)