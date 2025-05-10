Milklab dan Kafe Lokal Berkolaborasi, Hadirkan Program Cafe Hopping

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini perkembangan coffee culture di Jakarta kini semakin inklusif, kreatif, dan inovatif.

Itu mencerminkan bahwa minat para pencinta kopi terhadap susu alternatif berbasis nabati sebagai pilihan semakin meningkat mulai dari latte hingga kreasi signature drink.

Oleh karena itu, Milklab hadir untuk menjawab preferensi konsumen yang menginginkan rasa kopi lebih baik, maupun sebagai pendamping berbagai signature drinks.

Kekinian, Australia's #1 Barista Plant Milk Brand itu menggandeng kafe-kafe independen di Jakarta dan menghadirkan menu signature beverage menggunakan Milklab dairy alternative.

Dalam merayakan momen tersebut, Milklab turut meluncurkan Cafe Hopping Program 'Sip, Explore, and Win'.

Melalui program tersebut, para pencinta kopi diajak menjelajahi coffee shop pilihan yang bekerja sama dengan Milkla untuk mengumpulkan stempel khusus.

"Sejak hadir di Indonesia lebih dari enam tahun lalu, kami melihat perkembangan yang sangat positif pada kategori plant-based beverages, baik dari sisi konsumen maupun pelaku industri," ujar Regional Director MILKLAB, Willy Low kepada awak media.

"Melalui kolaborasi dengan kafe pilihan di Jakarta dan Greater Jakarta, kami ingin mendukung para barista dan kafe partner dalam menciptakan signature beverages yang tidak hanya inovatif, tetapi juga menghadirkan pengalaman menikmati kopi yang berkualitas," sambungnya.