Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Millers for Nutrition Proaktif Jaga Kualitas Stok Minyak Goreng Terfortifikasi

Jumat, 06 Februari 2026 – 10:26 WIB
Millers for Nutrition Proaktif Jaga Kualitas Stok Minyak Goreng Terfortifikasi - JPNN.COM
Seminar Cooking Oil Stakeholders: Strategic Networking Lunch di Jakarta. Foto: Tim Millers For Nutrition

jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Millers for Nutrition dan para pemimpin sektor swasta menjamin minyak goreng fortifikasi berkualitas tinggi dapat diakses seluruh rumah tangga.

Program Leader (Asia) Miller For Nutrition – Technoserve Monojit Indra mengungkapkan koaliasi di bawah naungannya sudah ada di delapan negara, empat di Afrika dan empat di Asia termasuk di Indonesia.

Koalisi bekerja sama dengan pelaku usaha, seperti penggilingan dan refinery, guna menyediakan pangan terfortifikasi berkualitas tinggi untuk masyarakat. 

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, Indra juga menyoroti peran proaktif industri dalam menjaga stabilitas stok nasional minyak goreng sawit terfortifikasi.

"Untuk saat ini sasaran kami ada di delapan negara,” kata Indra dalam dalam seminar "Cooking Oil Stakeholders: Strategic Networking Lunch” di Jakarta, baru-baru ini. 

Di Indonesia, implementasi inisiatif ini dijalankan oleh TechnoServe dengan dukungan dari TransGraph. 

Baca Juga:

Riset berbasis data yang disediakan TransGraph memberikan pemetaan pasar serta wawasan operasional esensial bagi keberlangsungan industri.

Sebagai komunitas global bagi pengolah makanan pokok, Millers for Nutrition berupaya memberdayakan para millers atau pelaku penggilingan. 

Koalisi Millers for Nutrition menjamin minyak goreng terfortifikasi berkualitas tinggi dapat diakses seluruh rumah tangga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Millers for Nutrition  Minyak Goreng  minyak goreng sawit  Minyak Goreng Terfortifikasi 
BERITA MILLERS FOR NUTRITION LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp